"C'è grandissima soddisfazione per aver conquistato gli ottavi di Champions in questo modo, con due giornate d'anticipo, per il terzo anno di fila. Il girone non era semplice, il passaggio del turno è ampiamente meritato". Così Simone Inzaghi, parlando a Mediaset Infinity a margine dell'1-0 con cui l'Inter si è assicurata un posto nelle migliori 16 d'Europa.

Buone risposte dal turnover, ma c'è un giocatore imprescindibile come Lautaro...

"Sì, è un giocatore importantissimo che ci sta dando grandi soddisfazioni come i suoi compagni. L'ingresso di De Vrij da terzo di difesa è stato strepitoso, Barella altrettanto, Asllani per l'ennesima volta è entrato alla grande. Dimarco ha fatto gli ultimi minuti come sa fare lui. Ho avuto grandi rispsote da tutti"-

E' la vittoria anche di Inzaghi?

"Il mio percorso è questo, ho la fortuna di avere dei grandissimi ragazzi che si impegnano e una società forte alle spalle. Poi abbiamo l'aiuto dei tifosi che sono stati splendidi anche oggi (ieri, ndr).

