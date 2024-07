Quale preparazione si farà per i giocatori che rientrano dalle Nazionali? Questa una delle domande poste oggi in conferenza a Simone Inzaghi: "Prima si finiva la stagione e poi si andava in vacanza, ora si gioca anche a luglio per il Mondiale per club, bisognerà fare attenzione alla preparazione. Da domani avremo giocatori che arriveranno un po' per volta, però quando lo faranno abbiamo deciso di concedere loro tre giorni di vacanza in più rispetto ai 21 spettanti perché hanno avuto una stagione intensa, tante partite, un campionato intenso, gli europei. Adesso torneranno, domani cominciamo, il 18 arriveranno Zielinski e Asllani, il 24 gli italiani, il 26 Arnauvotic, il 3-4 agosto i francsei e gli olandesi, poi via via fino al 7-8 agosto con Lautaro e Carboni".

Sul morale del blocco azzurro dopo la delusione europea: "Li ho sentiti, erano giù di morale come è giusto che fosse. Non siamo andati benissimo, ma siamo in buone mani, perché Spalletti è un ottimo allenatore. A parere mio gli infortuni di Acerbi e Berardi, penso anche a Dimarco in corso d'opera, hanno pesato. Abbiamo avuto una delusione, però siamo in ottime mani e c'è del materiale. Se pensiamo all'Under 19 e all'Under 16 possiamo sperare bene. Da una grande delusione possiamo ripartire", ha concluso.