Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si è soffermato anche ai microfoni di Sportmediaset dopo la conferenza stampa in vista del match di domani a Riyad contro il Milan: "È una finale e dunque già di per sé è importantissima, in più è un derby ed è successo solo due volte nella storia, è una cosa nuova per tutti. È un trofeo che significherebbe tanto per noi, per la società, per i nostri tifosi".

E anche per lei.

"Sì, sappiamo che le finali sono partite a sé. Lo sarà anche stavolta e noi la stiamo preparando con cura, sapendo che sarà necessario fare anche una corsa in più per il compagno".

Quanto è importante il fatto che Zhang sia sempre al vostro fianco?

"Tanto, è importante avere tutta la società vicina a noi e alla squadra, pronta a darci sempre una mano. Siamo partiti tutti da Milano con la voglia di regalare a tutti una serata importante".