"Siamo stati bravissimi ad approcciare una partita non semplice" ha detto Simone Inzaghi a Sportmediaset dopo la vittoria della prima delle due gare di semifinale contro il Milan in vista di Istanbul. "Abbiamo fatto due gol, ne avremmo meritati qualcuno in più, però siamo andati avanti e nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire la situazione. Non dobbiamo dimenticare che di fronte avevamo un avversario di grande valore che nel secondo tempo è cresciuto. Dovremo essere bravi. Siamo soddisfatti per la partita, ma ho dei ragazzi maturi che sanno che di strada per Istanbul ce ne manca ancora. Da soli non si va da nessuna parte, sappiamo che siamo a novantacinque minuti da qualcosa che poteva essere un sogno e dobbiamo cavalcare" ha concluso il piacentino.

