Simone Inzaghi, nel post-partita di Sky Sport, ha commentato il pari nerazzurro a Barcellona: "Pareggio importante per come si era sviluppata la partita e per com'è andato il secondo tempo. Abbiamo fatto una grande partita di corsa, aggressività e determinazione. Ci manca l'ultimo passo, ma prima abbiamo due partite importanti. Questa squadra ha fatto cose importanti in 15 mesi. Sapevamo di giocare contro una squadra fortissima e di qualità, abbiamo meritato di essere davanti. Una serata buona ma non ottima, con il gol del 4-3 avremmo chiuso il girone con due partite d'anticipo. Lì sarebbe stata un'impresa. Adesso ci manca l'ultimo passo. Sono abituato a prestazioni del genere con questi ragazzi".