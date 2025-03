"Sicuramente sarà una partita non semplice in questo stadio, con questa atmosfera. Sappiamo che dovremo fare una grande partita. Bastoni? Giocherà un po' più largo rispetto al solito, poi ci saranno dei momenti in cui difenderemo a quattro". Così Simone Inzaghi, ad Amazon Prime Video, inquadrando Feyenoord-Inter, a pochi minuti dall'inizio della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Che avversario si aspetta?

"Sappiamo che loro fanno partite intense, penso che possano giocare con quattro punte. Saranno molto intensi".

Come si risponde all'aggressività che loro hanno in casa?

"Dovremo essere bravi, sapendo che le partite possono cambiare da un momento all'altro. Loro saranno intensi, noi dovremo fare altrettanto"

