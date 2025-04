Questa partita di Champions può essere l'occasione giusta per rilanciarvi? A rispondere è lo stesso Simone Inzaghi che, dopo la presentazione fatta in conferenza e a Sky, parla anche a Inter TV: "Veniamo da una brutta settimana che abbiamo analizzato. Sappiamo che dovevamo fare meglio però arriviamo a questa partita cercando di giocare nel migliore dei modi contro, probabilmente, la squadra in questo momento più bella che c'è in Europa. Ma vogliamo fare una partita da grande Inter".

Che atteggiamento si aspetta dal Barcellona?

"Sappiamo che è una squadra votata all'attacco, fanno possesso palla e riaggressione molto bene. Noi dovremo essere bravi a lavorare tutti insieme, cercando di tenere la palla quando sarà il momento di farlo e di soffrire tutti insieme quando ci sarà da soffrire".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!