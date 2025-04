"Una partita del genere ci dà tantissima energia. Sono veramente contento ed entusiasmato di tornare a giocare una semifinale di Champions con l'Inter. In tre anni ci siamo arrivati due volte, è importantissimo per noi, per il gruppo, per l'Inter". Parola del capitano. Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa e a Sky, Lautaro Martinez presenta il match di domani contro il Barcellona, gara valida per la semifinale d'andata di Champions League, anche a Inter TV: "Abbiamo queste ultime ore per preparare gli ultimi dettagli della gara e domani affrontare una grandissima squadra come il Barcellona" ha continuato.

Il Barça segna tanto, ma a volte ha momenti di vulnerabilità. Come vi state preparando per sfruttare le occasioni?

"In questi giorni abbiamo cercato di recuperare le energie perché abbiamo speso tantissimo contro la Roma però al tempo stesso abbiamo preparato questa gara molto bene sia in fase offensiva che difensiva e dobbiamo fare il lavoro che abbiamo preparato e ciò che abbiamo analizzato ciò che loro fanno bene e per prendere la loro linea difensiva dobbiamo lavorare con calma e tranquillità aspettare il momento giusto. Abbiamo lavorato bene in questi giorni".

