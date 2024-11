Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera contro il Lipsia: “Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra di valore e che non merita la classifica che ha, di assoluto valore. Di fronte però ha trovato un’ottima Inter. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol, ma in 90’ abbiamo preso un solo tiro in porta. Ottima vittoria che ci fa continuare il nostro cammino in Champions. Fare calcoli è ancora prematuro, ma il nostro fin qui è un ottimo percorso. Sappiamo che per un gol può fare una grossa differenza, quindi bisogna stare molto attenti ai dettagli”.

Numeri incredibili.

“Mi fa piacere, grazie a questi ragazzi che si alternano, hanno un grande senso di appartenenza. Lavoriamo tutti i giorni per continuare questo percorso”.

Ora la Fiorentina.

“È una gara complicata contro una squadra in salute. Cercheremo di prepararla recuperando le energie fisiche e mentali”.