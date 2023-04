L'inter comunque è viva

"Assolutamente, i ragazzi hanno messo in campo un grandissimo impegno. Abbiamo preparato la gara in due giorni, abbiamo messo in campo l'impossibile ma è mancato il 2-0 e poi abbiamo incassato un gol incredibile. Dispiace tornare a casa con un solo punto dopo una partita in cui abbiamo creato l'impossibile".

Adesso il Benfica.

"Dobbiamo lasciarci alle spalle questa forte delusione che in campionato è grande, dobbiamo dare il massimo contro una squadra forte consapevoli che ci giochiamo un quarto di finale di Champions League".