Dopo l'analisi in conferenza stampa e alle varie TV, Simone Inzaghi si ferma ai microfoni di Inter TV per commentare il risultato ottenuto dalla sua squadra in casa del Lecce.

Oltre ai tre punti cosa si porta a casa da questa sfida?

"L’ottima prestazione e l’ottimo approccio contro una squadra che ha dimostrato di essere molto in salute".

Oggi è diventato il mister che ha impiegato meno partite ad arrivare a 200 panchine e sono arrivati i 300 punti con l’Inter:

"È un dato che mi fa felice. Ma ho la fortuna di avere un gruppo straordinario e una società che mi ha dato la possibilità di raggiungere questi numeri".

Oggi l’unico dispiacere sono i gol in fuorigioco… Carlos meritava il gol e Frattesi la doppietta?

"Sì perché sono due giocatori importantissimi per noi, questa sera hanno fatto molto bene. Davide è riuscito a far gol, Carlos non ci è riuscito, ma pazienza. Sono molto contento di poterli allenare".

Tre punti che vi fanno approcciare con più serenità le prossime due gare?

"Quello senz’altro. Abbiamo fatto 50 punti in 21 partite, i ragazzi sono stati bravissimi. Sappiamo che Atalanta e Napoli vanno fortissimi, non dobbiamo mollare e andare avanti così".

Quanto è stato importante entrare così determinati?

"Noi lo sapevamo che sarebbe stato non semplice. Siamo entrati in campo determinati e aggressivi, avevo chiesto questo, avevo visto che i ragazzi hanno lavorato molto bene".

Ogni tanto le viene voglia di entrare in campo?

"Eh si, qualche volta sì. Si stava meglio quando si giocava (ride, ndr)".

