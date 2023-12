Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Inter TV dopo il 4-0 di oggi contro l'Udinese a San Siro: "È stata un'ottima gara, dall'inizio al 94' i ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla contro una squadra molto pericolosa. Siamo stati bravi e ce la godiamo, da domani però penseremo già alla Real Sociedad. I ragazzi sono stati bravissimi, il secondo gol è un piacere da vedere per un allenatore, anche l'ultima azione di Lautaro. La squadra è stata in campo benissimo, temevamo l'Udinese che è una squadra di qualità in mezzo al campo e bravissima in ripartenza.

Come ha visto Bisseck?

"Molto bene ma non sono sorpreso, lo vedo lavorare quotidianamente. Ha la fortuna di allenarsi con giocatori molto bravi che lo aiutano tantissimo. Il primo gol ci ha aiutati, era nell'aria. Dopo aver fatto il primo gol i ragazzi si sono sciolti ulteriormente, è un grandissimo segnale che ha dato la squadra".

Un avviso alla Real Sociedad.

"Noi guardiamo una gara alla volta, sappiamo che martedì abbiamo un'altra grande partita e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".