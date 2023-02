Come ha letto questa sconfitta? "Ci voleva più lucidità e freddezza. Abbiamo avuto un paio di situazioni importanti che ci avrebbero permesso di andare in vantaggio e amministrare meglio".

Dopo il triplice fischio di un altro amaro Bologna-Inter, Simone Inzaghi si sofferma come di consueto davanti alle telecamere di DAZN . Questa l'analisi a caldo del tecnico nerazzurro dopo il ko nel lunch match del Dall'Ara: "Abbiamo fatto un primo tempo insufficiente, brutto. L’approccio non è stato dei migliori. Meglio nel secondo tempo, sbloccandola staremmo parlando di un’altra partita", esordisce.

C’è qualcosa che accomuna le trasferte post Champions?

"È un dato che bisogna essere bravi ad analizzare. Davanti ai nostri tifosi abbiamo fatto un ottimo cammino, in trasferta dobbiamo cambiare marcia: ci servirà da qui alla fine per mantenere il secondo posto".

La fascia destra faceva fatica a ingranare. C’era qualcosa che non andava?

"Dalla parte destra c’era più difficoltà perché Soriano non usciva e rimaneva col quinto. C’erano meno spazi. Non sono contento ma lo analizzeremo insieme allo staff e ai ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo preso il predominio, e a parte rischiare su un passaggio sbagliato dovevamo essere più bravi a restare più chiusi per non prendere il gol".

Qual è stato i problema principale dell’approccio?

"Servivano più corsa, aggressività e determinazione. Solitamente i nostri approcci sono diversi, non posso essere contento".

Ha detto qualcosa ai giocatori? È preoccupato per la zona Champions?

"Analizzeremo tutto come facciamo sempre, specie dopo una sconfitta che brucia. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, sapendo che in alcune partite dopo altre importanti euroepee dobbiamo fare di più e meglio".

