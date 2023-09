Allarme rientrato quello relativo alla situazione di salute di Massimo Moratti. L'ex patron dell'Inter, ricoverato un paio di giorni fa all'ospedale Galeazzi di Milano, per sottoporsi a un intervento di angioplastica (pianificato, quindi niente di urgente o improvviso come era stato riferito da alcuni media sulle prime), come è stato appurato dalla redazione di FcInterNews.it, è stato dimesso dall'ospedale e ha già fatto ritorno a casa.

