All'ultimo respiro, l'Inter Women riesce a strappare un clamoroso pareggio allo Juventus Center strozzando in gola l'urlo alle campionesse d'Italia di Joe Montemurro. Finisce 3-3 una partita incredibile, dove tutto sembra volgere al peggio per le nerazzurre di Rita Guarino, sotto di due gol all'intervallo per via delle reti di Sofia Cantore e Lineth Beerensteyn. Ma nella ripresa, si scatena Tabitha Chawinga, che al pronti-via riesce ad accorciare le distanze poi al 61esimo riequilibra la situazione capitalizzando un bell'assist di Irene Santi. La Juve rimane anche in 10 per l'espulsione di Linda Sembandt prima dell'incredibile finale: al 90esimo, pare arrivare la beffa per l'Inter a firma di Cristiana Girelli, ma in pieno recupero è Ghoutia Karchouni a trovare l'unghiata vincente con un tiro al volo su assist ancora di Chawinga che vale il definitivo 3-3 e la conquista di un punto meritato per la grinta e l'orgoglio messi in campo.