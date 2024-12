Partita da Milano nel pomeriggio, l'Inter è atterrata circa un'ora fa a Riyadh, dove dal 2 al 6 gennaio sono in programma le final 4 di Supercoppa italiana. "Siamo arrivati", ha scritto su Instagram capitan Lautaro Martinez, annunciando l'arrivo in Arabia Saudita dei campioni d'Italia. Che giovedì sera, alle ore 20 italiane, scenderanno in campo per sfidare l’Atalanta nella semifinale dell'Al-Awwal Park Stadium.