San Siro sarà tutto esaurito domenica sera, quando alle 18 l'Inter scenderà in campo per la partita contro l'Udinese che si annuncia fondamentale in ottica scudetto, nella giornata in cui il Napoli ospita il Milan alle 20.45. I biglietti per assistere alla sfida valida per il 30esimo turno di Serie A - fa sapere il club milanese - sono attualmente sold out, ma i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi dalle ore 16 di oggi grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati Plus.