Segnali (probabili) di mercato arrivano direttamente dal Belgio. Tajon Buchanan, esterno del Bruges, non è stato infatti convocato per la sfida di domani contro il Racing White Daring Molenbeek. Una decisione che, secondo alcuni media locali, sarebbe frutto di un comune accordo tra giocatore e società. Il calciatore canadese, come noto, è finito nel mirino dell'Inter in vista di gennaio per rinforzare la fascia destra che nei prossimi mesi sarà orfana di Juan Cuadrado, reduce da intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine d'Achille.

Last away game of 2023. ️



Alle namen voor #RWDCLU. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 21, 2023

