Secondo giorno di lavoro al Suning Training Centre per l'Inter di Simone Inzaghi, che si è radunata ieri mattina per cominciare a preparare una stagione che si annuncia molto particolare per via della pausa per i Mondiali in Qatar. Oggi, riferisce Sky Sport, erano presenti ad Appiano Gentile anche Beppe Marotta e Piero Ausilio per assistere all'allenamento di Handanovic e compagni, l'ultimo senza Romelu Lukaku, che si unirà al gruppo domani al pari di Lautaro Martinez e Joaquin Correa.