La Sampdoria ci mette cuore e coraggio, ma l'Inter riesce comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol mantenendo il motore a velocità di crociera. Inizio forse un po' accidentato, ma dopo la rete di Stefan de Vrij che al ventesimo svetta su tutti su calcio d'angolo i nerazzurri riescono a tenere il match sotto il loro controllo suggellando il predominio con il raddoppio firmato da Nicolò Barella, che insieme ad Alessandro Bastoni offre un remake della pregevole rete segnata alla Juventus due stagioni fa a San Siro per il 2-0 col quale si chiude il primo tempo. In una serata, comunque, segnata da un evento che ha turbato il contesto: la notizia dell'uccisione dello storico capo ultras interista Vittorio Boiocchi, che ha portato la Curva Nord a ritirare gli striscioni e a rimanere in silenzio per tutto l'incontro.