Il primo tempo di Inter-Roma non è cominciato alle 18 in punto, inutile girarci intorno. Il lungo pre-partita passato a parlare o non parlare di Romelu Lukaku, per scelta degli opposti partiti, si è trasformato allo stadio in un frastuono di fischi nel riscaldamento, ogni qual volta che l’ex più sgradito è stato inquadrato sui maxischermi o ha toccato palla. In questa cornice rumorosa, che José Mourinho da squalificato, ha guardato al fianco dei suoi match analyst in tribuna stampa, i nerazzurri hanno condotto la partita dall'inizio alla fine come da copione, con Maresca che nei primi minuti non ha usato il fischietto neanche fosse vietato. Fino a che, per forze di cose, ha dovuto tirarlo fuori dal taschino per fermare il gioco per un infortunio di Nicola Zalewski nell’area dei padroni di casa immediatamente dopo la traversa tonante colpita al 6’ da Hakan Calhanoglu che ha tenuto col fiato sospeso i 75mila presenti.

Big Rom, l’osservato speciale, gioca a un tocco anche per non perdere l'udito, i suoi compagni, al contrario, rischiano tenendo il pallone che poco dopo il 10’ agevola la fuga di Marcus Thuram che non riesce a battere verso Rui Patricio perché si perde in un dribbling di troppo. E’ un assedio dell’Inter, che va vicinissima al vantaggio due volte nello spazio di pochi secondi dopo il quarto d’ora: prima è Rui Patricio a opporsi come un portiere di hockey al tiro ravvicinato di Thuram, poi è Dimarco a sprecare un ottimo invito di Mkhitaryan con una trivela mancina che soffia a centimetri dal palo. Al 24’, è ancora l’armeno a minacciare la sua ex squadra colpendo al volo sopra la traversa uno spiovente invitante. Al 26’, 26esimo minuto, richiamo dell’arbitro a Rui Patricio per perdita di tempo. Ma lo 0-0 resiste, tanto che la Curva Nord intona il coro ‘Forza Inter, facci un gol’ pensando, a ragione, che la squadra di Simone Inzaghi meriti l’1-0. Che non arriva neanche al 37’, quando Benjamin Pavard dopo aver anticipato secco Lukaku a centrocampo, conclude l’azione con un colpo che gli rimane in canna. La fotografia dei primi 48’: tanto rumore per nulla…