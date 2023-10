Luigi De Siervo risponde a José Mourinho. Il tecnico della Roma, intercettato dopo il triplice fischio di San Siro, aveva parlato di un "regalo della Lega Serie A" (RILEGGI QUI), accusata di aver deciso di far disputare il match contro l'Inter domenica e non lunedì nonostante i giallorossi avessero giocato giovedì in Europa League.

"Stimo Mourinho per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi - le parole dell'ad della Lega Serie A a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento -. Basta pensare anche al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio perché una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco".

De Siervo ha poi definito il campionato come "straordinario" perché "abbiamo una lotta al vertice entusiasmante".

