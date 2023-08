Affare fatto, finalmente, tra Inter e Benjamin Pavard. La deadline fissata per oggi entro le ore15 è stata rispettata, quasi sul filo di lana. Alla fine il Bayern Monaco ha dato il via libera alla partenza del giocatore, che voleva solo l'Inter, grazie all'accordo con Chalobah. Accordo confermato: 30 milioni ai bavaresi più 2 di bonus al raggiungimento di determinato obiettivi. Si tratta dell'acquisto più costoso in questa finestra di mercato in serie A.

Il francese sbarcherà stasera a Milano, domani sono in programma le visite mediche.