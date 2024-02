Messe da parte le schermaglie verbali su chi scappa e insegue, Inter e Juve si ritrovano sulla stessa linea di partenza, a San Siro, per un match che per novanta e passa minuti non fa pensare alle classifiche fittizie. Allo start è, ovviamente, Marcus Thuram a scattare più veloce di tutti, uscendo dai blocchi con una fiammata che sfugge a Gleison Bremer proprio come all'andata ma l'epilogo è diverso perché Federico Gatti ha imparato dall'errore ed Henrikh Mkhitaryan non è Lautaro Martinez. E' l'Inter, neanche a dirlo, a decidere il ritmo della partita, invadendo con tutti gli effettivi la metà campo avversaria: al 17', Benjamin Pavard si sgancia sulla destra e, memore del suo passato da terzino di qualità, mette un pallone che canta per il mancino volante di Dimarco, per una volta difettoso a livello di sensibilità. Doppio tocco strano e palla che sbatte contro la parte sbagliata della rete. La squadra di Max Allegri specula, pronta a ripartire al minimo errore tecnico dei nerazzurri, ma senza accompagnare più di tanto l'isolato Dusan Vlahovic che, per frustrazione, finisce per prendere un giallo pesante per proteste dopo aver fatto la lotta con Francesco Acerbi. Al 25' è Hakan Calhanoglu con un taglio del campo che neanche Lucio Fontana a mandare Dimarco al cross per il tiro a colpo sicuro di Thuram, che non trova la palla davanti a Szczesny, anche per via del ritorno di Bremer. Al 32', quasi beffa per i padroni di casa: Mckennie, sfruttando un indecisione di Dimarco e Bastoni, ha lo spazio per condurre palla indisturbato fino all'area di rigore prima di allargare per Vlahovic che manca clamorosamente lo stop sul più bello e si fa rimontare da Pavard. Che è dappertutto e in rovesciata propizia l'autogol di Gatti che, nel tentativo di anticipare Thuram, la manda alle spalle del suo portiere con un tentativo goffo di respinta. Uno a zero all'intervallo: Inter avanti 1-0, Juve indietro tutta...

