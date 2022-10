Secondo il Financial Times, l'Inter è in vendita tanto che nei prossimi giorni alcuni advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti. Per approfondire le voci, ormai cicliche da due anni a questa parte, la redazione di 'Tutti Convocati' ha interpellato Marco Bellinazzo, giornalista de il Sole 24 Ore, che ha illustrato così la situazione: "Sappiamo che c'è un mandato per vendere il club, sicuro verso Goldman Sachs e un'altra banca che lavora insieme, la Raine Group che ha venduto il Chelsea. Dovesse presentarsi un soggetto pronto ad acquisire il club, la trattativa vera e propria si aprirebbe - le sue parole -. Sottolineo un passaggio del discorso fatto ieri da Marotta, quando ha detto che Suning sta pagando le obbligazioni verso terzi, il che significa che metterà soldi per coprire le perdite".