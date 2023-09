Il Benfica ha reso noto quello che è il programma della vigilia del match di Champions League di martedì sera contro l'Inter a San Siro. La squadra nerazzurra si allenerà alle ore 12 ad Appiano Gentile, con i primi 15 minuti aperti alla stampa; alle ore 15, Simone Inzaghi e un giocatore incontreranno i cronisti per la rituale conferenza stampa. La formazione lusitana partirà domani sera alle 23 italiane per Milano, dove l'indomani alle 18.15 ci sarà a San Siro la conferenza stampa del tecnico Roger Schmidt. Alle ore 19, allenamento sul prato del Meazza per le Aguias.

