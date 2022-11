Diego Maradona dovrebbe avere una giornata di festa a lui dedicata ad ogni Coppa del Mondo, secondo il presidente della FIFA Gianni Infantino. Rendendo omaggio all'immortale Pibe de Oro a due anni dalla sua scomparsa, il numero uno del calcio mondiale ha sottolineato: "Dobbiamo non solo rendere omaggio ma anche celebrare Diego. Vorrei che d’ora in poi, ad ogni Mondiale, ci prendessimo un giorno per celebrare Diego Armando Maradona, perché ha fatto innamorare tante persone del nostro sport, il calcio. Sono italiano e tifoso dell’Inter. Non sono argentino né tifoso del Napoli, e ovviamente Diego ha fatto piangere molte volte l’Inter e l’Italia, ma gli vogliamo bene".