Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Presidente della Formula Uno Stefano Domenicali si affermano per il 2024 come Manager dell’Anno, Manager più Noto e Manager più stimato secondo l’annuale indagine Sponsor Value Manager realizzata da StageUp e Ipsos. L’indagine, giunta alla sua 5^ Edizione, ha l’obiettivo di approfondire e premiare la conoscenza, la notorietà e l’apprezzamento dei manager sportivi.

IL MANAGER DELL’ANNO. Antonio Percassi si impone come Manager Sportivo dell’Anno grazie al massimo punteggio (307 punti) ottenuto nella classifica combinata di notorietà e apprezzamento sia in termini assoluti che rispetto al 2023. La sua vittoria nasce da lontano, grazie ad un lavoro ultradecennale in cui è riuscito ad abbinare i risultati sportivi, la crescita del Club e la sostenibilità economica. In particolare nel 2024, sotto la sua guida, l'Atalanta ha vissuto un anno straordinario, conquistando l'Europa League, raggiungendo la finale di Coppa Italia, qualificandosi per la Champions League e chiudendo l’anno in testa al Campionato 24/25. Dietro Percassi, al 2° posto, si classifica il neo Presidente dell’Inter vincitore dello Scudetto 2024 Giuseppe Marotta mentre la 3^ posizione è occupata dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, alla guida della vincente rappresentativa olimpica a Parigi. Chiudono la Top 5, Stefano Domenicali e Gabriele Gravina, Presidente della FIGC.

IL MANAGER PIÙ NOTO. Per il terzo anno consecutivo la classifica del dirigente sportivo più noto tra gli italiani vede in testa il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (conosciuto dal 57.6% dell’universo), seguito dall’Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani (52.6%) e dal Presidente della Lazio Claudio Lotito (45.1%). Al quarto posto (e primo tra i dirigenti delle Leghe e delle Federazioni sportive) si trova Giovanni Malagò (44,0%), e al quinto posto Giuseppe Marotta (42.8%). Alle spalle di Malagò tra i manager extra-calcistici, si trovano Gabriele Gravina (29,4%) ed il fresco rieletto al vertice della Federazione Pallacanestro Giovanni Petrucci (21,6%).

IL MANAGER PIU’ STIMATO. Il Presidente della Formula Uno Stefano Domenicali è, per la seconda volta dopo il 2020, il manager sportivo più stimato dagli italiani con il 71.1% di giudizi positivi (sopra il 6 in una scala 1-10). Seguono, a pari merito, Antonio Percassi (69.3%) ed il Presidente della Serie C Matteo Marani (69.3%) inseguiti dal Presidente della Federtennis Angelo Binaghi (65.2%) e da Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket (60.9%). Tra i soli dirigenti calcistici seguono Percassi, l’AD del Monza Adriano Galliani (59.2%) e Joey Saputo (57.6%), Presidente del Bologna FC tra i protagonisti della stagione 2023/24, unico proprietario di club non italiano ai vertici delle classifiche di Sponsor Value Manager.

