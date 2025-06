Il contdown è finito: comincia il Mondiale per Club 2025 anche per l'Inter di Cristian Chivu che tra qualche minuto scenderà in campo contro il Monterrey. L'allenatore romeno, all'esordio sulla panchina della sua Beneamata, ha così presentato la sfida a DAZN: "Cosa ho detto ai miei ragazzi? Che si devono divertire, di avere un divertimento responsabile e che bisogna onorare questa competizione con responsabilità e giocare".

Cosa ha detto a Esposito e come mai lui?

"È una competizione e una fase a gironi dove bisogna giocare ogni tre giorni quindi dobbiamo gestire le energie e far giocare un po' tutti e mantenere un equilibrio di squadra".

