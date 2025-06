Tutto pronto per l'esordio dell'Inter di Cristian Chivu in questo FIFA Club World Cup 2025. Lo scenario è quello del Rose Bowl di Pasadena, uno stadio che non rievoca bei ricordi agli italiani che in quello stadio hanno visto Roby Baggio sbagliare il fatidico calcio di rigore di Usa '94 e consegnare di fatto la Coppa del Mondo al Brasile di Carlos Alberto Parreira. Come in Italia '90 il sogno dell'Italia si infrangeva alla lotteria degli undici metri e alle lacrime di Franco Baresi e allo sconforto del Divin Codino faceva da contraltare la gioia del popolo verdeoro. Oggi l'Inter riporterà l'Italia sul prato del Rose Bowl, a distanza di 31 anni da quella brutta serata, una parte di calcio italiano che ha da ritrovarsi: dopo Monaco e dopo la sconfitta dell'Italia con la Norvegia che mette in discussione l'accesso al campionato del Mondo 2026 ancora in USA. Un'Inter, fatta dagli italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi (per citare gli interisti presenti a Oslo), che riparte dal 'nuovo mondo' per ritrovare il 'vecchio' e sé stessi.

Lo fa da Cristian Chivu, l'uomo scelto per ritrovare 'i principi che ha sempre avuto e che non deve perdere' - per citare lo stesso allenatore romeno -, che esordisce anche lui alla guida della sua Beneamata che tra poco più di un'ora affronterà il Monterrey di Domènec Torrent, avversario contro il quale i nerazzurri avranno un compito persino più grande della mera esorcizzazione del tabù di un 'tempio maledetto'. Di seguito le formazioni ufficiali di Chivu e Torrent per Inter-Monterrey, secondo match di FIFA Club World Cup 2025 del girone E dopo River Plate-Urawa finita 3-1, e successivamente il live testuale di FcInterNews.it.

FORMAZIONI UFFICIALI

MONTERREY (3-5-2): 1 Andrada; 33 Medina, 93 Sergio Ramos, 4 Guzman; 2 Chavez, 10 Canales, 30 Rodriguez, Torres, 3 Arteaga; 7 Berterame, 29 Ocampos.

A disposizione: 22 Cardenas, 5 Ambriz, 6 Deossa, 11 Alvarado, 14 Aguirre, 16 Rojas, 17 Corona, 19 Cortizo, 20 Gonzalez, 21 Reyes, 23 Sanchez, 31 De la Rosa, 32 Leone, 36 Moxica, 37 Fimbres.

Allenatore: Domènec Torrent

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 70 S. Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 32 Dimarco, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Sampaio (BRA)

Assistenti: Boschilia (BRA) - Pires (BRA)

Quarto ufficiale: Tejera (URU)

VAR: Gallo (COL) AVAR: Lara (CHL)

SVAR: Hernandez (ESP)

