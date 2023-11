Il terzino destro franco-cameruense del Galatasaray Sacha Boey è entrato nel radar dei club europei con le sue prestazioni in crescendo tra campionato e Champions League. Secondo il quotidiano turco Fotomaç, particolarmente attenta al ragazzo del 2000 è l'Inter, che potrebbe fare prossimamente un'offerta da 25 milioni di euro al Cimbom. Il club di Istanbul prosegue intanto nei colloqui per il rinnovo del giocatore, il cui contratto scadrà nel 2025.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!