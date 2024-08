Il ds del Real Betis Manu Fajardo lavora instancabilmente sugli acquisti per la stagione che sta per iniziare. In modo particolare, si cerca un nuovo attaccante, lì dove la ricerca è più urgente: secondo El Gol Digital, il dirigente andaluso ha messo in cima alla lista dei possibili arrivi il nome di Martin Satriano, attaccante uruguayano dell'Inter. L'arrivo del 24enne è particolarmente caldeggiato dallo stesso Fajardo che vede in lui un'occasione importante per completare il settore offensivo, dove potrà sicuramente brillare.

Fajardo lavorerà su questo acquisto che il Real Betis avrebbe voluto effettuare già lo scorso anno: Satriano p un elemento che può rientrare bene nel piano di Manuel Pellegrini vista la necessità di inserire un attaccante che integri la sua idea.

