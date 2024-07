Sembra arrivato il momento della svolta per la trattativa legata al ritorno di Martin Satriano allo Stade Brestois. Secondo le informazioni del giornalista francese Mohamed Toubache, l'attaccante uruguayano avrebbe sciolto le riserve e dato il suo assenso per il ritorno in Bretagna, sbloccando di fatto l'intesa già raggiunta con i nerazzurri per la somma di sette milioni di euro.

Satriano, quindi, si appresta a tornare a giocare con l'allenatore francese Eric Roy la prossima stagione, dopo i 4 gol e i 4 assist nell'ultima annata disputata in Ligue 1.

