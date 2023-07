Il direttore sportivo dello Stade Rennais, Florian Maurice, ha annunciato di recente di avere per le mani un'offerta per il centrocampista croato Lovro Majer, che con gli arrivi di Ludovic Bias e Enzo Le Fee rischia di vedersi chiuso nelle scelte di rotazione dei bretoni. Il dirigente del Rennes non è però andato oltre la semplice dichiarazione, senza quindi dare indizi su chi potrebbe essere interessato al giocatore, spesso paragonato in patria a Luka Modric: secondo le ultime informazioni di FootMercato, però, sulle tracce di Majer c'è l'Inter, che dopo aver ingaggiato Davide Frattesi penserebbe a lui per completare il centrocampo considerando il fatto che Henrikh Mkhitaryan è sì un giocatore importante ma va per i 35 anni e quindi non può essere considerato eterno.

Majer ha un contratto fino al 2026 con il Rennes e ha fatto della partecipazione alla Champions League una sua priorità: les Rouges et Noirs, inoltre, difficilmente possono reclamare i 40 milioni chiesti nell'ultima sessione di mercato che hanno di fatto allontanato l'Atletico Madrid. Più facile si accontentino di 25 milioni circa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!