​​Mattéo Guendouzi potrebbe lasciare il Marsiglia prima della fine della corrente sessione di calciomercato. Stando all'Équipe, sulle tracce dell'ex Arsenal ci sarebbero due club italiani, l'Inter e la Lazio, ma i suoi rappresentanti lavorano con fiducia per riportarlo in Premier League, laddove però l'interesse dell'Aston Villa è andato scemando nel corso delle settimane. Quel che è certo è che i dirigenti dell'OM finora non hanno ricevuto alcuna offerta concreta per il francese.