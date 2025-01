L'Inter non è riuscita a smuovere Ignacio Astore, presidente del Newell's Old Boys, dalla sua posizione rispetto al valore del cartellino di Mateo Silvetti. Gli argentini continuano a valutare l'attaccante 10 milioni di euro e sperano di rinnovargli in contratto in scadenza a dicembre. Una speranza che sta diventando sempre più concreta dopo i vari tira e molla tra le parti: la dirigenza del NOB e i rappresentanti del giocatore dovranno trovare un accordo con l'obiettivo di rinviare il trasferimento a giugno.

Intanto, il ragazzo continua ad allenarsi regolarmente con la squadra e qualche giorno fa ha rassicurato il tecnico Mariano Soso che non sta prestando attenzione ai numerosi rumors di mercato che circolano sul suo conto. "Ciò che è chiaro è che, per ora, la Pantera rimarrà al Newell's e l'Inter dovrà aspettare", si legge su Tyc Sports.

