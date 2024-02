Fabrizio Corona è stato condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex bomber nerazzurro e ora al Galatasaray, e del centrocampista Marcelo Brozovic, anche lui ex Inter e ora all’Al Nassr. Al centro del processo, il cui primo grado si è chiuso nella mattinata di oggi mercoledì 28 febbraio e che ormai andava avanti da anni, c’era un articolo del febbraio del 2019 sul sito “King Corona Magazine” (ora chiuso), all'epoca dell'ex agente fotografico, intitolato: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”.

La giudice della quarta penale Angela Scalise ha condannato l’ex paparazzo ad una multa di 1.500 euro e a risarcire Icardi e Nara, anche procuratrice dell'attaccante ed ex showgirl argentina, con 7.500 euro ciascuno e Brozovic, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, con 5.000 euro. Si tratta di provvisionali di risarcimento “immediatamente esecutive”, la quantificazione complessiva dei danni “non patrimoniali” dovrà invece passare per una causa civile. Corona è stato anche condannato alla “riparazione del danno” a Nara e Icardi da definirsi in “separato giudizio”.

