Tra i protagonisti del Festival di Sanremo in corso in questi giorni c'è anche Il Tre, rapper classe '97 di fede nerazzurra ma con radici romane. Di conseguenza Roma-Inter, in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico, rappresenta una gara molto speciale per lui: "Sono diventato interista per mio papà - racconta a DAZN -. Lui è interista, nato a Salerno e vive a Roma, io vivo a Roma ma sono interista. Essere interisti a Roma è come essere romanisti a Milano: non senti la rivalità con la squadra del derby, ma soprattutto con la squadra locale".

