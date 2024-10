Il Secondo Anello Verde festeggia i 40 anni dei Viking, uno dei gruppi storici della Curva Nord dell'Inter. "Dopo gli scombussolamenti che sta subendo la Nord, finalmente si torna a respirare un po’ di normalità - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', in accompagnamento ad un video dei festeggiamenti -. L’occasione è la ricorrenza dei 40 anni di uno dei gruppi protagonisti nella storia della Curva Nord, i Viking".

"Ieri sera - prosegue ancora la nota - il gruppo ha voluto festeggiare in forma ristretta una ricorrenza a cui nonostante il momento era irrinunciabile. Tanti i personaggi storici che non son voluti mancare e che hanno mostrato grande entusiasmo anche per il nuovo corso che la Nord sta imboccando. Il Secondo Anello Verde esprime l’augurio più sincero a tutti coloro che hanno percorso anche solo una parte della storia ultras di questo gruppo e si augura di ritrovare tutti al più presto in curva. AUGURI VIKING, NON SARETE MAI LEGGENDA PERCHÉ NON MORIRETE MAI!!!".

