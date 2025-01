Se per Tomas Perez l'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo, il Newell's Old Boys pone invece resistenza davanti all'altro talento inseguito dall'Inter, l'attaccante Mateo Silvetti. Come riporta il quotidiano La Capital, un accordo tra i nerazzurri e la Lepra è ancora molto lontano all'orizzonte, sia dal punto di vista economico che della visione a breve termine del presidente Ignacio Astore, che vuole che Silvetti resti, almeno altri sei mesi per difendere la maglia rossonera. La richiesta per il Toto, che non ha rinnovato ancora il suo contratto con l'attuale club, è di 10 milioni di euro.

Al Parque de la Independencia non è arrivata una proposta concreta e formale per il fantasista 19enne: l'unico club che ha provato a fare una mossa è stato il Santa Clara, compagine portoghese che offriva 1,5 milioni di dollari per una percentuale del cartellino, troppo poco rispetto alle richieste del NOB. Oggi, quindi, si deciderà se andare avanti nella trattativa coi nerazzurri. Sempre oggi può essere il giorno buono per il Mata: se la fumata bianca dovesse arrivare, Perez si recherà subito a Milano per firmare il suo contratto quadriennale e iniziare il suo percorso nella maniera decisa dalla dirigenza nerazzurra.

