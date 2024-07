Dopo la vittoria di questa notte contro il Venezuela, il Canada incontrerà l’Argentina di Lautaro in semifinale. Successo per 1-2 della Nazionale canadese contro i vinotinto, arrivato ai rigori dopo l’1-1 di regolamentari e supplementari sottoscritti da Shaffelburg e Rondon. Dopo la lotteria dagli undici metri, costellata da tanti errori, da una parte e dall’altra, a festeggiare sono i compagni di Tajon Buchanan, andato ai box per il brutto infortunio rimediato alla tibia in allenamento qualche giorno fa. E proprio per l’esterno dell’Inter non mancano i pensieri dei compagni che lo hanno omaggiato immediatamente dopo l’1-0 segnato da Jacob Shaffelburg, mostrando la sua maglia.