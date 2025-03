Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale, il Bayern Monaco tornerà ad aprile ad incrociare le armi con l'Inter per i quarti di finale di Champions League. Una sfida che Bastian Schweinsteiger, ex stella della formazione bavarese e della Nazionale tedesca, definisce in maniera secca e diretta su X: "Sarà un duello ad armi pari".

