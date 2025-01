Il sito specializzato in statistiche sportive WhoScored.com ha stilato la formazione ideale dell'anno 2024 in base alla valutazioni dei singoli giocatori per la Serie A. Formazione per metà composta da giocatori di Inter e Napoli, che portano tre elementi ciascuna: Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram per i nerazzurri; Elia Caprile, Alessandro Buongiorno e Kvicha Kvaratskhelia per i partenopei.

🇮🇹 Serie A Team of the Year pic.twitter.com/4dTmbOUZEp — WhoScored.com (@WhoScored) January 1, 2025

