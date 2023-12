Il Milan vince a Newcastle rimontando (2-1) grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze, dopo l'iniziale vantaggio degli inglesi. Ai rossoneri non basta il successo perché finisce 1-1 a Dortmund tra il Borussia e il PSG. La truppa di Pioli conclude al terzo posto il girone e affronterà l'Europa League. I gialloneri si qualificano agli ottavi da primi. Successo del Lipsia contro lo Young Boys, il City vince a Belgrado contro la Stella Rossa. Ko del Barcellona ad Anversa: nello stesso girone passa il Porto, che vince una gara folle contro lo Shakhtar Donetsk: 5-3. La Lazio esce sconfitta a Madrid (2-0 per l'Atletico, e passa come seconda agli ottavi.

Qualificate da prime del girone (possibili avversarie dell'Inter agli ottavi): Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona.