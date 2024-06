L'ultimo test dell'Argentina prima del via della Copa America sarà contro il Guatemala. Un appuntamento che sarà utile al ct Scaloni per decidere gli ultimi tagli dalla lista definitiva (Valentin Carboni si gioca uno degli ultimi posti a disposizione) e per valutare il potenziale undici titolare da utilizzare nella competizione.

Per quanto riguarda il lato formazione, invece, nell'amichevole di Washington tornerà titolare Lionel Messi, mentre Lautaro Martinez si gioca una maglia con Julian Alvarez per completare il tridente offensivo con Nico Gonzalez. Questo quanto risulta a TyC Sports.

