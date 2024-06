La Copa America è pronta ad alzare il sipario. È questione di ore per il via al torneo negli Stati Uniti e per l'esordio nella competizione dell'Argentina, dove sono presenti gli interisti Lautaro Martinez e Valentin Carboni. Se per la sfida del Mercedes Benz Stadium di Atlanta contro il Canada di Tajon Buchanan è praticamente certa la panchina del baby gioiello classe 2005, qualche dubbio in più resiste sul capitano dell'Inter.

Il Toro, come riferiscono i colleghi di TyC Sports, si gioca una maglia da titolare con Julian Alvarez: al momento l'attaccante del Manchester City è in pole nel ballottaggio, ma non sono da escludere ribaltoni.

