Steven Zhang resterà a Milano ancora qualche giorno, per osservare da vicino l’andamento delle trattative di mercato più calde del momento in casa Inter. Come si legge su Tuttosport, il presidente, che era segnalato in partenza verso la Cina tra oggi e domani, non ha ancora fissato la data del volo di ritorno. "Invece, secondo quanto precisa il club nerazzurro, resterà ancora a Milano", riferiscono i colleghi.

