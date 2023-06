Non un traguardo, ma un punto di partenza. Così Steven Zhang, presidente dell'Inter, vede la finale di Champions League in programma tra pochi giorni. Il numero uno interista, assicura Tuttosport, "continua a pensare in grande, nonostante nelle stagioni post Covid siano aumentati i problemi economici della società, costretta per esempio nelle ultime tre estati a completare dei mercati a impatto zero, tagliando il monte ingaggi".

Finora in effetti da Suning sono arrivate sempre e solo smentite davanti alle ipotesi di cessione, in ultima quella riguardante Thomas Zilliacus e questo nonostante si avvicini la scadenza del prestito di Oaktree da 275 milioni (350 con gli interessi). "Un capitolo importante, a cui il presidente dell’Inter sta lavorando da tempo, sia nella ricerca di eventuali soci di minoranza, sia tentando di ridiscutere i termini temporali dello stesso, provando a posticipare la scadenza di qualche anno", si legge ancora sul quotidiano.