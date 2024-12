La presenza di Javier Zanetti al Sinigaglia per assistere a Como-Roma scatena anche le voci di mercato che parlano dell'Inter interessata a Nico Paz, gioiello di proprietà del Real Madrid che si sta facendo conoscere nell'annata in prestito alla corte di Fabregas. Sul classe 2004 ci sono anche Manchester United e Arsenal, ma secondo Tuttosport anche Pupi è rimasto stregato dal talento del giovane connazionale.

Il vice presidente nerazzurro "l'ha promosso a pieni voti dopo le numerose e ottime relazioni già stilate nelle scorse settimane dagli osservatori nerazzurri" scrive TS, aggiungendo che il feeling tra l'ex capitano dell'Inter e Nico può giocare un ruolo decisivo per il futuro. Inoltre papà Pablo, che insieme a Zanetti ha vissuto il Mondiale di Francia '98, è ancora in ottimi rapporti con El Tractor, tanto che lo stesso fantasista del Como un mesetto fa ha partecipato all’evento di gala della Fondazione Pupi per una raccolta benefica in favore dei bambini meno fortunati.

Il profilo di Paz rispetta le linee guida di Oaktree, ma va ricordato che di mezzo c'è anche il Real Madrid che continua a controllarlo vista la recompra da 12 milioni che dovrebbe essere esercitata a giugno: il cartellino al momento è di proprietà del Como, che l'ha pagato 6 milioni lasciando però il 50% sulla futura vendita ai Blancos che difficilmente, però, ci punteranno sull'immediato. "Ecco perché Paz potrebbe aprire favorevolmente alla possibilità di continuare a giocare in Italia, facendo il salto da una realtà ambiziosa quale il Como a quella di un top club come l’Inter", conclude TS.

