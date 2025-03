Un dialogo fitto in tribuna ieri durante Como-Venezia tra Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, e Pablo Paz, papà di Nico, talento della squadra di Fabregas.

Come sottolinea Tuttosport, i due sono stati "beccati" a chiacchierare durante l'intervallo del match di ieri. Nota l'amicizia trentennale tra i due argentino, ma è chiaro che l'interesse nerazzurro per Nico stuzzica qualche pensiero in più. "Un interesse diventato sempre più forte negli ultimi tempi. Con tanto di benedizione di Simone Inzaghi che lo ritiene ideale per il suo calcio. In attesa di scoprire quale sarà l'interlocutore con cui trattare l'acquisto del trequartista, tutta la dirigenza interista ha dato il placet alla possibile operazione che risponde in pieno ai canoni richiesti da Oaktree: rinforzi giovani e di talento", si legge.